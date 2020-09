Styliste heeft kritiek op onrealistische pasmaten bij Celine: “Dit is onaanvaardbaar”

Francesca Burns, stylist en journalist bij onder meer de Britse Vogue en i-D, heeft op Instagram een foto gedeeld van een model met een maatje 36 die totaal niet in een broek past van het Franse modehuis Celine. Ze geeft ontwerper Hedi Slimane een veeg uit de pan. “Jullie zijn het probleem, niet het model”, schrijft ze.

Hedi Slimane staat al zijn hele carrière bekend voor zijn skinny silhouetten. Na passages bij Saint Laurent en Dior Homme trekt hij blijkbaar ook die lijn door naar Celine waar hij in 2018 aan het roer van kwam te staan. De Britse styliste Francesca Burns vindt dat echter niet langer kunnen. Voor een van haar opdrachten liet ze namelijk een model met hoogstens een maatje 36 broeken passen van het Franse modehuis, maar ze raakte in geen enkele.

“Kunnen we de pasmaten gewoon groter maken aub?”, schrijft ze op Instagram. “Ik wil niet langer dat iemand op mijn set zich nog minderwaardig voelt. Vaker wel dan niet werk ik samen met adembenemend mooie jonge vrouwen die niet met het gevoel opgezadeld moeten worden dat ze te dik zijn. Het model in deze foto is piepklein, heeft maximum een maatje 36 en toch past deze broek van Hedi Slimane en Celine haar niet. Dat was bovendien het geval bij meerdere stukken uit de collectie. Jullie zijn het probleem, niet het model.”

“Dit is gewoon onaanvaardbaar en het is fundamenteel verkeerd dat dit de norm is, want dat is het niet”, klinkt het nog. “We hebben als industrie de verantwoordelijkheid om mensen net goed te laten voelen. We zijn er ook verantwoordelijk voor om er voor te zorgen dat de schoonheidsidealen niet beperkt worden tot een maat die voor de meerderheid van de mensen onrealistisch is. Dit meisje in deze broek stoppen, gaf me een vies gevoel en mijn model voelde zich alsof ze niet goed genoeg was. Er moeten zoveel dingen veranderen, maar hoe moeilijk is het werkelijk om de pasmaten gewoon wat groter te maken? Elke stylist die met kopspelden in de weer is, zou jullie er dankbaar voor zijn.”

De post ging in elk geval in geen tijd viraal. Meer dan 130.000 mensen gaven het een like en ook de positieve reacties stroomden binnen. Zo’n kleine 3.000 zijn het er ondertussen. Het Britse model Edie Campbell was een van de vele bekendheden uit de industrie die haar meer dan gelijk gaf.