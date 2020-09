ROYALS. Felicitaties voor Harry en Máxima recycleert jurk

Prins Harry vierde deze week zijn 36ste verjaardag, in Nederland stond Prinsjesdag op de agenda en koningin Mathilde had een belangrijke opdracht. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Prins Harry vierde dinsdag zijn 36ste verjaardag en de gebruikelijke felicitaties van zijn familie ontbraken ook dit keer niet op sociale media. Koningin Elizabeth, prins Charles en prins William wensten de hertog van Sussex allemaal het beste.

Op de Twitteraccount Royal Family, waar vooral updates van de Queen worden gedeeld, werd een foto uit 2017 geplaatst van Harry en zijn oma tijdens een receptie op Buckingham Palace. Charles en Camilla deelden twee foto’s van de jarige prins, eentje van hem alleen en eentje uit 2014 waarop hij een plezierig onderonsje met zijn vader heeft. William en Kate plaatsten een kiekje waarop de drie het tegen elkaar opnemen op de atletiekbaan.

Het was Harry’s eerste verjaardag sinds hij een stap heeft teruggezet binnen het Britse koningshuis. Samen met echtgenote Meghan en zoontje Archie woont de prins al enkele maanden in Los Angeles.

🎂 🎈 Wishing The Duke of Sussex a very happy birthday!

📸 The Queen and The Duke during a Queen’s Young Leaders reception at Buckingham Palace in 2017. pic.twitter.com/M992gwGfjE — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2020

Koningin Máxima koos voor de sobere editie van Prinsjesdag, die dinsdag plaatsvond, voor een jurk die ze al eens eerder aantrok. Het ging om een donkergele japon van de Deens-Nederlandse ontwerper Claes Iversen, een exemplaar dat ze ook droeg in 2018 tijdens het officiële bezoek van het Jordaanse koningspaar aan Nederland.

De originele versie van die jurk was toen knalgeel, maar deze werd op verzoek van Máxima voor haar achtste Prinsjesdag als koningin in een okergele tint geverfd. Dat schrijft modedeskundige Josine Droogendijk op Twitter.

Prinses Charlene van Monaco was ooit een olympisch zwemmer, maar is al enige tijd met sportief pensioen. Toch is ze op 42-jarige leeftijd nog altijd bijzonder fit, zo bewees ze onlangs op een zeefietsrace. Samen met haar drie ploeggenoten won ze de wedstrijd tussen het Corsicaanse Calvi en de Yacht Club van Monaco. Ze deed zowat 24 uur over de 180 kilometer lange oversteek over de Middellandse Zee.

De Water Bike Challenge werd door de Stichting Prinses Charlene van Monaco en haar broer Gareth op poten gezet om aandacht te vragen voor het gevaar van verdrinking. Charlene werd bij de zeilclub van Monaco opgewacht door echtgenoot prins Albert en hun kinderen, de tweeling prins Jacques en prinses Gabriella.

Foto: ISOPIX

Voor koningin Mathilde stond er deze week een belangrijke opdracht op de agenda. Maandag moest ze namelijk de zeventigste regionale vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toespreken. Het Belgische koningshuis deelde de toespraak achteraf ook online.

“Een goede mentale gezondheid helpt ons allen ons volledig potentieel te bereiken. Het versterkt onze weerbaarheid en onze vaardigheid om om te gaan met verandering en onzekerheid”, zei Mathilde. De koningin vertelde verder dat ze heeft besloten om van mentale gezondheid een van haar prioriteiten te maken. “De Covid-19-pandemie herinnert ons aan hoe belangrijk mentale gezondheid is voor ieders welzijn. De crisis heeft een gigantische psychologische impact gehad.”

Volgens de koningin kan en moet het beter wat betreft het steunen van mensen met mentale gezondheidsproblemen. “Laten we ons toeleggen op gezamenlijke acties voor betere mentale gezondheid in de toekomst,” besloot ze

Niet alleen Harry was dinsdag jarig, dat was ook het geval voor de Zweedse prins Daniel. De man van kroonprinses Victoria mocht 47 kaarsjes uitblazen.

In een interview met The Sunday Times praatte Charles Spencer, Diana’s jongere broer, onder meer over de scheiding van hun ouders en welke impact dit had op de latere prinses. Ze was amper vijf toen hun moeder Frances besloot weg te gaan van vader Johnnie.

“Onze vader gaf ons heel veel liefde, maar dat kon je van onze moeder niet zeggen. Ze was dan ook smoorverliefd op die andere man”, herinnert Charles zich. “M’n zus wachtte tevergeefs bij de deur, maar mama kwam niet meer opdagen.” Dat had volgens Charles grote gevolgen voor de relaties van zijn zus.

De jonge Charles en Diana. Foto: ISOPIX

Prins William zal op 10 oktober opduiken in een TED Talk over het klimaat. De hertog van Cambridge zal worden vergezeld door onder meer Al Gore, Jaden Smith, Mark Ruffalo en Chris Hemsworth om te praten over de opwarming van de aarde en wat er tegen te doen valt. Hij is, net zoals zijn broer Harry al langer begaan met het thema.