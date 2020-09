Aanslagen in Antwerps drugsmilieu bestraft met celstraffen tot zes jaar

Vijf jonge mannen hebben woensdag van de correctionele rechtbank van Antwerpen celstraffen tot zes jaar gekregen voor een reeks aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu in het voorjaar van 2019. Het gaat onder meer om het in brand steken van auto’s, het beschieten van een woning en het gooien van een granaat in de buurt van het Antwerpse Park Spoor Noord.