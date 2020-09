Chanel trekt voor modeshow naar kasteel in de Loire

Chanel heeft bekendgemaakt dat het zijn jaarlijkse Métiers d’art-show in december zal houden in een kasteel in de Franse Loirevallei. Met uitzondering van vorig jaar in Parijs vindt dat evenement normaal altijd plaats op een exotische locatie.

Chanel was een van de eerste grote modehuizen die liet weten dat het ook tijdens de huidige crisis als vanouds modeshows zou blijven organiseren, in tegenstelling tot heel wat andere labels die voor een virtueel evenement of ander creatief alternatief gingen. Toch heeft het besloten om de Métiers d’art-show na omzwervingen langs Shanghai, Dallas en Hamburg dit keer dicht bij huis te organiseren, meer bepaald in het Château de Chenonceau in de Loirestreek.

Het defilé, dat de handgemaakte stukken van het Franse huis in de schijnwerpers zet, zal op 1 december plaatsvinden. Chanel maakte ondertussen ook bekend dat er wel degelijk publiek aanwezig zal zijn op het evenement “tenzij de situatie en de daaruit volgende gezondheidsmaatregelen in de tussentijd veranderen”.