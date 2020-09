Na nog geen drie jaar huwelijk vraagt Cardi B scheiding aan

Na bijna drie jaar getrouwd te zijn geweest, heeft rapper Cardi B (27) de scheidingspapieren ingeleverd bij een rechtbank in Atlanta. Naar verluidt zou de onophoudelijke stroom aan geruchten dat haar man Offset (28) zou zijn vreemdgegaan de aanleiding zijn geweest om een punt achter hun huwelijk te zetten.

Cardi B heeft de scheiding aangevraagd van Migos-rapper Offset. Het koppel trouwde in september 2017 in het grootste geheim. Samen hebben ze ook een dochtertje, Kulture. Volgens TMZ zou Cardi B de volledige voogdij over het tweejarige meisje willen en vraagt ze van haar ex ook alimentatie voor Kulture.

Het is niet de eerste keer dat de ‘WAP’-zangeres de rapper verlaat. Dat gebeurde eerder nadat hij in 2017 vreemd was gegaan en verwikkeld was geraakt in een sekstapeschandaal. Na meerdere publieke smeekbedes van Offset, besloten de twee hun relatie nieuw leven in te blazen.

“Ik weet dat ik er goed uitzie en rijk ben en iedere man kan krijgen die ik wil”, zei ze in 2018 in een interview met Cosmopolitan. “Maar ik wil mijn issues met mijn man oplossen en hoef niet uit te leggen waarom.” Ook vertelde ze over de kwestie: “Het is niet goed wat hij heeft gedaan, maar mensen weten niet wat ik heb gedaan. Ik ben geen engel.”