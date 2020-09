De Universiteit Hasselt zal maandag het academiejaar starten in code oranje. Dat heeft de UHasselt gisteravond beslist. “Wij hoopten op geel, maar wij verwachten dat de stijgende coronacijfers nog niet snel zullen dalen”, zegt rector Luc De Schepper.

