‘Noëlla’, een audiostuk van de Hasseltse radiostudente Lotte Nijsten (26) is genomineerd voor de prestigieuze Prix Europa. In het stuk gaat ze op zoek naar de mysterieuze omstandigheden waarin haar overgrootmoeder meer dan vijftig jaar geleden overleed.

Maandag 13 november 1967. Noëlla Deman (54) wordt dood aangetroffen in de waterput in haar tuin in het West-Vlaamse Wevelgem. Haar oudste zoon Raoul is op dat moment 28 jaar en nog maar recent het huis ...