Corona-app wordt vrijdag gelanceerd voor 10.000 testgebruikers

De app voor contactopsporing is vanaf vrijdag 18 september beschikbaar voor 10.000 vrijwillige testgebruikers. Dat verklaarde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid. Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing bevestigt dat de app klaar is.

“We hebben ervoor gekozen, om net zoals in Nederland, de app niet meteen voor het hele land beschikbaar te maken”, aldus Karine Moykens. “Wij hebben de vier regio’s in ons land gevraagd testpersonen door te geven. Die zullen nu vrijdag een link krijgen waarmee ze de app kunnen downloaden.”

De bedoeling is dan dat de 10.000 testpersonen de app gedurende tien dagen gaan testen op gebruiksvriendelijkheid. “Pas dan kunnen we de app uitrollen en voor elke Belg beschikbaar maken via de smartphone”, gaat Moykens verder. “Als alles dus goed gaat kunnen we de app definitief lanceren in de week van 28 september.”

De app-ontwikkelaars wachten ook nog op een advies van Europa. De Europese Commissie moet zich nog buigen over een aantal technische specificaties, bijvoorbeeld of er door de app geen marktverstoring optreedt. “Dat is normaal een formaliteit”, aldus Moykens. “De uitspraak valt op 17 september, maar we gaan ervan uit dat we de app vrijdag kunnen lanceren voor de testgebruikers.”

De app voor contactopsporing is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zal bijhouden met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een besmetting vaststelt, krijgt de gebruiker een code om in te geven in de app. Die stuurt dan een melding naar iedereen die in de buurt van de besmette patiënt is geweest. Die mensen moeten dan op hun beurt contact opnemen met een arts.