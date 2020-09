Beschermingsmateriaal, ook voor de oppasvrijwilligers!

Lanaken - In Lanaken en omstreken zijn via i-mens een groot aantal vrijwilligers actief om bij ouderen en personen met een zorgnood gezelschap te bieden.

Bij de ene klant bieden we dagoppas met een babbel of een wandelingetje. Bij anderen helpen we met kleine zaken zoals een boterham smeren of een tasje koffie zetten. We komen ook bij een aantal mensen aan huis met onze nachtoppas-vrijwilligers. Door de hulp van onze enthousiaste vrijwilligers kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In tijden van covid, sturen we onze vrijwilligers op pad met het nodige beschermingsmateriaal en hiervoor voorzien we afhaalmomenten op een centrale plaats in de regio en natuurlijk in open lucht.

Wil je ook dag- of nachtoppasvrijwilliger worden bij i-mens? 011 29 10 51 of grisilde.kuppens@i-mens.be (we voorzien begeleiding, opleiding en een kostenvergoeding)