Hamburg-verdediger heeft getelefoneerd met supporter na opstootje in tribune

Hamburg-verdediger Toni Leistner heeft dinsdagavond getelefoneerd met de Dresden-supporter met wie hij maandag in de clinch was gegaan na de wedstrijd in de eerste ronde van de DFB Pokal (4-1 zege voor Dresden). “We hebben de zaak onder elkaar opgelost. We hebben onze fout ingezien”, verklaarde Leistner op Instagram. “Ik aanvaard zijn verontschuldigingen. De zaak is daarmee van de baan.”