Onoplettende bestuurder staat stil op zebrapad, maar daar laat deze voetganger zich niet door tegenhouden

Sommige mensen zijn niet te stoppen wanneer ze een doel voor ogen hebben. Dat was onlangs het geval in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een bestuurder stond met zijn opvallende sportwagen op het zebrapad met vier richtingaanwijzers aan, maar een voetganger was niet van plan om zich door de versperring te laten tegenhouden.

De automobilist kon alleen maar verbouwereerd toekijken hoe de jongeman zonder omwegen de straat overstak. Het grappige filmpje is intussen al talloze keren bekeken, maar niet iedereen is ervan overtuigd dat het incident spontaan gebeurde. “Hilarisch en een goed lesje voor de bestuurder, maar dit is in scène gezet”, klinkt het op sociale media.