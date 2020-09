Kämna soleert naar zege in Tour de France: “Een grote opluchting voor mij en voor de ploeg”

Lennard Kämna (24) moest in deze Tour al eens vrede nemen met een tweede plaats toen de Colombiaan Daniel Martinez hem klopte op de Puy Mary, maar in Villard-de-Lans schoot de Duitser dan toch raak. Hij pakte zo zijn eerste overwinning in de Tour de France. “Ongelooflijk, dit is een grote opluchting voor mij en voor de ploeg”, reageerde Kämna.