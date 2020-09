De coronafactuur: dagelijks 1,4 miljoen euro voor tests

Het testen van mogelijke coronapatiënten kost op dit moment 1,4 miljoen euro per dag, een bedrag dat bijna volledig wordt gehaald uit de staatskas.

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar worden ongeveer 30.000 tests per dag uitgevoerd. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM nieuws. Rond de piek van de eerste golf in april waren dat er nog maar 10.000 per dag. De kostprijs van een test bedraagt 46,81 euro. Wie even rekent, komt vandaag dus aan een slordige 1,4 miljoen euro per dag. Al kan niet veelvuldig testen op termijn leiden tot meer zieken en nog veel hogere kosten voor onder andere verzorging.

Het Riziv behandelde 1,9 miljoen van de 2,6 miljoen tests die in het laatste half jaar werden uitgevoerd. De rijksdienst betaalde intussen voor ongeveer 90 miljoen euro.

Gratis en vaak negatief

Wie een test ondergaat omdat de huisarts dat aangewezen vindt, omdat er symptomen zijn of omdat hij in de risicogroep zit, hoeft helemaal niets te betalen. Verder blijkt ook dat in ons land slechts 2,8 procent van de mensen die getest worden effectief besmet zijn met het coronavirus .