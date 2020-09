Op het Griekse eiland Samos is dinsdagavond nabij het plaatselijke vluchtelingenkamp brand uitgebroken. “Het brandt aan de rand van het registratiecentrum”, zei de burgemeester van de plaats Vathy tegenover het Duitse persbureau DPA. “Er branden nog geen tenten, maar ik ben bezorgd.”

In het vluchtelingenkamp Vathy nabij de gelijknamige stad vertoeven volgens het Griekse ministerie van Migratie zowat 4.600 migranten, terwijl er maar plaats is voor ongeveer 650 mensen. In het kamp zijn ...