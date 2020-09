De eerste beelden van prinses-soldaat Elisabeth: “Van België, geeft acht!”

Elsenborn -

Prinses Elisabeth (18), die eind augustus begon aan haar legeropleiding, is meteen op een maand durend kamp vertrokken naar Elsenborn in de Oostkantons. Halverwege deze “stage” heeft het Koninklijk Paleis de eerste beelden van prinses-soldaat Elisabeth vrijgegeven. Al wordt ze in het leger aangesproken met haar familienaam: “Van België, geeft acht!”