AA Gent niet akkoord met vier speeldagen schorsing voor Ngadeu

AA Gent aanvaardt het voorstel tot minnelijke regeling van het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) naar aanleiding van de rode kaart voor Michael Ngadeu niet. In een poging te ontlopen aan een schorsing van vier speeldagen effectief verschijnen de Buffalo’s woensdagochtend (om 9u30) met de verdediger voor het Disciplinair Comité.

Het Bondsparket vorderde maandag een schorsing van vijf wedstrijden (waarvan vier effectief) en een boete van 4.500 euro (waarvan 4.000 euro effectief), maar zal door de Gentse weigering vermoedelijk een zwaardere sanctie (zonder uitstel) eisen tijdens de zitting van woensdag. Ngadeu riskeert de zware straf voor zijn rode kaart van afgelopen speeldag in Eupen. In de Oostkantons werd de Kameroense verdediger uitgesloten in de 73e minuut na een opstootje met Eupen-verdediger Jordi Amat vlak voor een vrije trap. Hij gaf een duw aan Amat, gevolgd door nog meer duw- en trekwerk, en een kopstoot.

Het feit dat er mogelijks provocatie plaatsvond, vond het Bondsparket geen verzachtende omstandigheid. Bondsprocureur Verhaegen ziet zelfs een verzwarend element. Ngadeu verliet immers niet meteen het veld na het ontvangen van de rode kaart, maar protesteerde. Tot drie keer toe ging de verdediger van de Buffalo’s verhaal halen bij de ref, aldus de bondsprocureur. En ook met spelers van Eupen en Jordi Amat zelf ging Ngadeu in discussie, aldus Verhaegen.

AA Gent vindt de voorgestelde strafmaat te zwaar en stemt er dus niet mee in. De disciplinaire zaak wordt daardoor woensdagvoormiddag bepleit voor het Disciplinair Comité, de opvolger van de Geschillencommissie. In de loop van de dag volgt een uitspraak.