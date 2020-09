Hasselt -

Voor de tweede dag op rij is het hitterecord gesneuveld. Het werd 34 graden nog nooit was het zo warm op 15 september. De nazomer zorgt voor een rush op barbecuevlees. De zon komt uit, en de Limburger slaat massaal aan het grillen. Bij slagerij Quetin in Hasselt vliegt het barbecuevlees de deur uit. Vooral dry aged beef scoort goed. Limburgers nemen graag hun tijd om te genieten van het weer, terwijl het vlees traag gaart op de barbecue.