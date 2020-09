Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) ontkent dat hij kritische wetenschapper uit stuurgroep liet zetten

“Wij vinden het ongezond dat er politieke druk zou worden uitgeoefend om kritiek op de ziekenfondsen of op de werking van een minister in de Vlaamse regering in de kiem te smoren.” Dat zei Lorin Parys (N-VA) dinsdag bij een vraag aan Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement. Er woedt een discussie over het vertrek van professor emeritus Jan De Maeseneer uit de stuurgroep van het contactonderzoek.