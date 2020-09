Rechter: Poolse premier overtrad in aanloop naar verkiezingen “schaamteloos” de wet

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft op “schaamteloze” wijze de wet overtreden toen hij het Poolse postbedrijf opdracht gaf om met het oog op de presidentsverkiezingen in het land - oorspronkelijk gepland voor 10 mei - een stemming per brief voor te bereiden. Dat heeft een rechter in Warschau dinsdag geoordeeld.

Voorafgaand aan de verkiezingen had de regerende meerderheid te kennen gegeven de stembusgang te willen omvormen en enkel de mogelijkheid te voorzien om per brief te stemmen. Dat was in Polen nooit eerder ...