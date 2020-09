West Bromwich haalt Ivanovic terug naar Premier League

West Bromwich Albion heeft Branislav Ivanovic aangetrokken. De 36-jarige Servische verdediger zette zijn handtekening onder een contract van één jaar. Dat hebben The Baggies dinsdag aangekondigd.

Ivanovic nam eerder deze zomer afscheid van Zenit Sint-Petersburg, waar hij sinds begin 2017 speelde. De centrale verdediger droeg het shirt van de Russische topclub in 125 wedstrijden en maakte daarin twaalf goals. Hij werd twee keer kampioen en een keer bekerwinnaar.

Voor zijn periode in Rusland trad Ivanovic negen jaar aan voor Chelsea. Hij droeg in 377 wedstrijden het shirt van The Blues, waarmee hij drie keer de Premier League en drie keer de FA Cup won. Met Chelsea pakte hij ook de eindzege in de Champions League (2012) en de Europa League (2013)