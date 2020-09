Twintiger bedreigt ex met alarmpistool en stuurt haar een gespietste muis

De Hasseltse strafrechter heeft dinsdag twee jaar cel geëist tegen een twintiger uit Noord-Limburg die zijn vriendin op allerhande manieren bedreigde. Hij stuurde minderjarigen met een alarmpistool op haar af, stak een schuur in brand, beledigde haar met slogans op een brug en verstuurde een gespietste pluchen muis.

Aanleiding van de heibel was het afspringen van hun relatie na anderhalf haar. In januari 2017 sprak hij met haar af om zijn spullen af te halen. In werkelijkheid stuurde hij een auto op haar af van waaruit ...