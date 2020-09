16-jarige Gingelommenaar stuikt in elkaar aan bushalte

Gingelom / Sint-Truiden -

Een 16-jarige is dinsdagmorgen in elkaar gestuikt aan een bushalte in de Homsemstraat in Borlo, Gingelom. De jongen was op weg naar zijn school Hasp-O in Sint-Truiden toen hij vermoedelijk af te rekenen kreeg met hartproblemen. Hij werd overgebracht naar het UZ in Leuven waar de tiener aan de beademing ligt.