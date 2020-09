Coronacijfers in Limburg stijgen: “Laat je niet verleiden tot uitspattingen”

De coronacijfers zijn stijgende in Limburg, waar het meest recente reproductiegetal 1,3 bedraagt, zo meldt de provincie Limburg dinsdag. Gouverneur Jos Lantmeeters ziet dat de bereidwilligheid van de burger om de Covid-richtlijnen te blijven volgen sterk afneemt. “Blijf de richtlijnen volgen, laat je niet verleiden tot uitspattingen”, roept de gouverneur op. “Niemand is veilig voor Covid-19. Het virus is er nog steeds en zal ook nog een tijdje actief blijven.”