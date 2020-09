Stad informeert in woord en beeld over centrumwerken

Bree - De werken in het Breese stadscentrum zijn nu definitief uit de startblokken geschoten: momenteel wordt er gewerkt in de Hoogstraat, de Meinestraat en de Vaesstraat.

“We willen de bewoners en bezoekers van het centrum zo goed mogelijk informeren over het verloop van de werken”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Dat doen we via diverse kanalen: op de site van de stad vind je bijvoorbeeld onder de rubriek ‘centrumwerken’ heel wat info. Op onze startpagina vind je sinds kort trouwens een -letterlijk en figuurlijk- heel geanimeerd filmpje over de werken. We schakelen uiteraard ook de sociale media in. Maar we geven iedereen ook de kans om persoonlijk info te krijgen. In het voormalig stadhuis op de Markt installeerden we een infopunt. Hier kan je, zonder afspraak, elke dinsdag van 13 tot 15 uur bij de projectverantwoordelijken terecht met vragen of opmerkingen.” Alle info op bree.be of mail naar centrumwerken@bree.be.