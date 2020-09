Hasselt / Diepenbeek -

Bij overlastcontroles in Hasselt en Diepenbeek zijn 10 personen betrapt die drugs bij hadden. De controles in Hasselt gebeurden op het Vrijwilligersplein, de stationsomgeving, het Begijnhof en Ter Hilst. In Diepenbeek gebeurden er controles op verschillende bussen van de Lijn. In totaal werden 139 personen en 6 voertuigen gecontroleerd. Er werden 16 processen-verbaal opgesteld.