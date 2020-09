Wat met mijn festivaltickets voor Rock Werchter en co? Alle vragen op een rijtje

Na vijf maanden stilte schenkt de festivalorganisatie van Werchter dan toch klare wijn. De 136.000 mensen die dit jaar een kaartje kochten voor Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique kregen dinsdag tekst en uitleg over hun tickets. Die worden automatisch overgeheveld naar de edities van 2021, of kunnen worden omgezet in een krediet. Maar wat als je er volgend jaar niet bij kan zijn? Of wat als de nieuwe affiche je simpelweg niet bevalt? Alle vragen op een rijtje.