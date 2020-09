President Trump: “Palestijnen zullen wel toetreden tot vredesdeal, anders blijven ze in de kou staan”

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de Palestijnen uiteindelijk zullen toetreden tot een deal voor vrede met Israël. “Anders blijven ze in de kou staan”, zei Trump voorafgaand aan een ondertekeningsceremonie in het Witte Huis voor een overeenkomst tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.

“De Palestijnen zijn erg moeilijk in de omgang”, voegde Trump toe. De president merkte op dat hij een groot deel van de financiële steun van de VS aan de Palestijnen had geschrapt, en hij zet zijn steun ...