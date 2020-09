EU-buitenlandvertegenwoordiger: “Europese geloofwaardigheid hangt af van sancties tegen Wit-Rusland”

Als de Europese Unie haar geloofwaardigheid wil behouden, moet ze nog voor de Europese top van 24 en 25 september sancties goedkeuren tegen de verantwoordelijken van het geweld, de repressie en de kiesfraude in Wit-Rusland. Dat heeft Europees buitenlandverantwoordelijke Josep Borrell gezegd in het Europees Parlement. Hij en de EU-buitenlandministers buigen zich maandag over de kwestie.