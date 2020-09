Verrassend: kijk hoe een hamburger van 24 jaar oud er uit ziet

Het begon als een wetenschappelijk experimentje voor deze dame uit Fort Worth, Texas. Ze wilde wel eens zien wat er in de loop van de tijd met een hamburger en een frietje van McDonald’s zou gebeuren. De eerste drie of vier jaar lang leefden de hamburger en frietjes, in hun originele verpakking, in de kofferbak van haar auto om daarna in een schoenendoos in de kast te belanden.

Nu, meer dan 24 jaar later, en tot ieders verbazing, zien ze er nog steeds uit zoals op de dag dat ze werden gekocht. Geen schimmel, geen rot, geen verval, maar wel ongelooflijk muf.