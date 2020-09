Pantone voorspelt de trendkleuren voor volgende lente

In september buigt Pantone zich naar goede gewoonte over de tinten die komende lente en zomer in de mode zullen zijn. Volgend voorjaar mogen we volgens het kleurinstituut vooral plaats maken voor zacht oranje en Frans blauw in de kleerkast en ons interieur.

De experts van het Pantone Color Institute stellen deze keer tien “flexibele” tinten voor die vogens hen knipogen naar de natuur. Daarnaast hebben ze ook vijf nieuwe, meer neutrale, klassiekers geselecteerd. Die lenen zich in combinatie met de meer sprankelende kleuren perfect om “een palet te creëren dat vindingrijkheid en inventiviteit inspireert”. En dat het hele jaar door.

Hoewel de kleuren worden vrijgegeven om de kleurtrends tijdens de New York Fashion Week SS21 te voorspellen, leidt de - vaak gedurfde - selectie van Pantone in de praktijk ook steeds tot ideetjes voor in de eigen garderobe of woonst.

Een overzicht van de getipte trendttinten:

Marigold: een geruststellend goudoranje, doordrenkt met voor een verwarmende indruk

Cerulean: de kleur van de lucht op een serene, kristalheldere dag

Rust: een bruine tint van herfstbladeren, die niet kenmerkend is voor een lentepalet

Illuminating: vriendelijk en vrolijk geel dat een zonnige dag belooft

French Blue: een bruisende blauwe tint die doet denken aan Parijs in de lente

Green Ash: met verkoelende en verzachtende eigenschappen

Burnt Coral: een kleur die er uitnodigend en gezellig uitziet

Mint: voor een vleugje verfrissing

Amethyst Orchid: een florale kleur voor een unieke toets

Raspberry Sorbet: de meest opkikkerende kleur van de selectie

De neutrale tinten die we volgend jaar vaak zullen terugzien, zijn Inkwell, Ultimate Gray, Buttercream, Desert Mist en Willow. respectievelijk een intens inktzwart, een vol lichtgrijs, een gebroken wit met beige schijn, woestijnzandkleur en een olijfachtig groen.