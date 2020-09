“Prins Philip had tal van affaires”

Na het vertrek van Harry en Meghan en alle geruchten over prins Andrew, staat er alweer een nieuw schandaal voor de paleisdeuren van de Britse koninklijke familie. In het binnenkort te verschijnen boek Prince Philip Revealed wordt volop aandacht besteed aan alle affaires die prins Philip door de jaren heen zou hebben gehad. En die zijn niet op één hand te tellen...

Zo verliefd als koningin Elizabeth en prins Philip waren toen zij elkaar op 20 november 1947 het jawoord gaven, zo sterk is het koppel ruim zeventig jaar na dato. Hoewel de twee tortelduifjes in de beginjaren van hun huwelijk volop van elkaar en hun vrijheid genoten, bracht het vroegtijdige overlijden van koning George VI in 1952 een einde aan hun (relatief) onbezorgde bestaan. Elizabeth werd voordat ze er goed en wel klaar voor was gekroond tot koningin, terwijl Philip plots een plek op de achtergrond kreeg, een positie waar hij allerminst blij mee was. Hij zocht dan maar zijn heil ergens anders, blijkt uit fragmenten die al uit het nog te verschijnen Prince Philip Revealed werden vrijgegeven.

In het boek wordt dieper ingegaan op de talloze verhalen over zijn relaties met andere vrouwen die door de jaren ronde hebben gedaan. Zo worden onder meer de actrices Sally Ann Howes, Merle Oberson en Anna Massey genoemd. Maar ook aristocraten, oude jeugdliefdes en zelfs verre familieleden zijn allemaal in verband gebracht met de prins. Hoewel het nooit is bewezen dat Philip zijn toevlucht zocht tot andere vrouwen, zijn de verhalen zo vaak herhaald dat het algemene beeld is ontstaan dat de prins wel degelijk een schuinsmarcheerder is. Ook in de populaire Netflix-reeks The crown wordt er aandacht aan dat hoofdstuk besteed.

Vrouwelijk schoon

Of de geruchten waar zijn of niet, koninklijke biografen zijn het er allemaal over eens dat de prins zeker geniet van vrouwelijk schoon om zich heen. Zo heeft hij enkel mooie vrouwen in dienst en zou hij keer op de keer de knapste van het stel uitkiezen om een gesprek mee te voeren. Hij zou er bovendien altijd voor zorgen dat er op de gastenlijsten voor evenementen in Sandringham en Balmoral minstens één vrouw stond die hij aantrekkelijk vond. Wat koningin Elizabeth daar allemaal van vindt? “Mannen zullen altijd mannen zijn”, liet ze ooit weten, zonder in te gaan op de geruchten.

Ondanks alle verhalen lieten zowel prins Philip als koningin Elizabeth zich nooit kennen en hebben zij de speculaties altijd genegeerd of ontkend. “Elke keer dat ik met een vrouw praat, wordt er gezegd dat ik met haar naar bed ben geweest”, zei Philip in 2006 in een tv-interview. “Ik ben op mijn leeftijd verdomd gevleid dat mensen denken dat een meisje in mij geïnteresseerd is. Het is absolute onzin.”

Solide huwelijk

Onzin of niet, de geruchten doen al decennia de ronde en daar zal niet snel verandering in komen. Dat de prins zich graag omringt met mooie vrouwen heeft in elk geval geen invloed gehad op zijn solide huwelijk. Er mogen dan af en toe moeilijke momenten zijn geweest, wederzijds respect leek er altijd te zijn. “Het is tijdverspilling om het karakter van een man te veranderen”, zei de koningin ooit tegen een vriend. “Je moet hem accepteren zoals hij is.” En dat is dan ook precies wat zij heeft gedaan.

Het boek Prince Philip Revealed, geschreven door royaltywatcher Ingrid Seward, verschijnt begin oktober.