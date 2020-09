Hof van Cassatie: “Er moet nieuw proces komen over euthanasie van Tine Nys”

Er komt een nieuw proces over de euthanasie op Tine Nys. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. Joris Van Hove (59), de arts die de euthanasie uitvoerde, moet voor een burgerlijke rechtbank verschijnen die zal oordelen of hij een fout maakte. In januari werd Van Hove nog samen met twee andere artsen vrijgesproken op een assisenproces.