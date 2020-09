Grootschalige politieoperatie: leden van de Siciliaanse maffia opgepakt in Maasmechelen

Bilzen / Maasmechelen -

De Federale politie in ons land en een antimaffia-eenheid van de politie van Palermo hebben afgelopen nacht een simultane operatie gehouden. Bij invallen in Maasmechelen, Luik en La Louvière zouden acht mannen opgepakt zijn. De Italiaanse politie kon vijf mensen oppakken. De verdachten zouden betrokken zijn geweest bij verschillende liquidaties die kaderen in een vete rond drugs- en wapenhandel. Dat melden verschillende Italiaanse media.