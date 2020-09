Vrouwen die hun vriend ten huwelijk vragen: in Ierland is het een traditie

De Nederlandse zangeres Anouk heeft haar vriend Dominique ten huwelijk gevraagd. Dat is bijzonder omdat het meestal de man is die op één knie gaat voor een huwelijksaanzoek. In Ierland is het een traditie dat dames het initiatief nemen. In een schrikkeljaar - om de vier jaar, dus - doen sommige vrouwen op 29 februari een aanzoek.

De Ierse folklore wordt gekenmerkt door verschillende vreemde, grappige en eigenzinnige tradities. Een daarvan is de gewoonte dat vrouwen een keer om de vier jaar, tijdens een schrikkeljaar, hun vriend ten huwelijk mogen vragen op de laatste dag van februari. Die dag staat in het land bekend als Bachelor’s Day, ook wel The Ladies’ Privilege genoemd. In sommige regio’s van het land werd deze dag niet geselecteerd om een aanzoek te doen, maar mochten vrouwen een heel schrikkeljaar lang de vraag stellen aan hun geliefde.

Volgens de legende begon de traditie in het Ierland van de 5e eeuw, toen St. Brigid of Kildare ging klagen bij St. Patrick. Zij vond dat vrouwen veel te lang moesten wachten voordat mannen een huwelijksaanzoek deden. St. Patrick vond er iets op: hij besloot dat vrouwen tijdens het schrikkeljaar op de 29ste februari, de dag die een keer om de vier jaar op de kalender staat, een aanzoek konden doen.

Cadeau ter compensatie

De traditie, die aan bod komt in de romantisch komedie ‘Leap Year’ met Amy Adams, werd vervolgens door Ierse monniken naar Schotland gebracht. In 1288 bedachten de Schotten zelfs een wet waarbij dames op die dag een huwelijksaanzoek konden doen aan de man van hun dromen. Meer nog: de wet stelde ook dat mannen die een aanzoek weigerden een boete moesten betalen. De compensatie voor al het emotionele leed kon variëren van een kus tot een zijden jurk of een paar handschoenen als cadeau.

Ook in het Engelse recht zijn er sporen terug te vinden van de traditie. Daaruit blijkt dat die bewuste 29 februari vroeger werd genegeerd en geen wettelijke status had. Mensen geloofden dan ook dat tradities op die dag dan geen waarde hadden, waardoor alleen mannen een ‘geldig’ huwelijksaanzoek konden doen.

In Amerika

In de Verenigde Staten dateert de eerste vermelding van de traditie uit 1860. Toen schreef Amerikaans essayist Ralph Waldo Emerson dat zijn dochter hem vertelde over een “schrikkeldans”, waarbij mannen zaten te wachten om door de vrouwen te worden uitgenodigd. In het begin van de 20ste eeuw kreeg het fenomeen een specifieke naam: de Sadie Hawkins-dans, vernoemd naar een stripfiguur in de Li’l Abner-stripreeks van cartoonist Al Capp. In de reeks viel Sadie Hawkins Day op een bepaalde dag in november (Capp heeft nooit een exacte datum gespecificeerd,red.). Ongetrouwde vrouwen mochten op dat moment op vrijgezelle mannen jagen en trouwen met diegene die ze hadden gestrikt.