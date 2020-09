Projectontwikkelaars riskeren 8 maanden cel voor verkoop onafgewerkte appartementen

Genk -

Twee projectontwikkelaars uit Heusden-Zolder riskeren elk een celstraf van acht maanden omdat ze in 2013 onafgewerkte nieuwbouwappartementen in Genk verkochten. “Ze beloofden om alle punten aan te pakken, maar de volledige oplevering is nooit gebeurd”, zo klonk het voor de Tongerse rechter.