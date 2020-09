Feestelijke proclamatie voor studenten kunstacademie

Bilzen - Door de coronamaatregelen konden in juni de proclamaties in de Kunstkoepel - Academie voor Beeld in Bilzen niet doorgaan zoals normaal. Maar afgelopen weekend was dan toch het langverwachte afstudeermoment.

Door corona werd de proclamatie van de Kunstkoepel - Bilzen in juni uitgesteld, maar van uitstel kwam er geen afstel. “Het was voor de afgestudeerden even wachten maar we hebben dit weekend een mooi gepaste proclamatie kunnen inrichten in De Kimpel en uiteraard volledig coronaproof”, verduidelijkt directeur Annick Schoemans. “Het werd een feestelijk moment voor 88 leerlingen van onze lagere graad en kinderatelier, 19 jongeren en 11 volwassenen.” De studenten met oog voor kunst kunnen in de Kunstkoepel in Bilzen hun creatief talent tot ontplooiing brengen in de ateliers keramiek, grafiekkunst, het projectatelier, schilderkunst of tekenkunst. “We hebben gezorgd dat de afgestudeerden na de diplomauitreiking aan onze opgestelde photobooth naast het amfitheater een leuk fotomoment konden vastleggen met allerhande attributen”, aldus de enthousiaste leerkrachten. (JoGe)

Johnny Geurts