Knieproblemen van Tim Wellens zijn verleden tijd: “Blij dat ik terug kan koersen”

Naast Philippe Gilbert en de Duitser John Degenkolb hervat ook Tim Wellens na blessure bij Lotto Soudal. De Truienaar kwam in aanloop naar de Tour de France zwaar ten val en werd geraakt aan de knieën. Wellens moest hierdoor noodgedwongen forfait geven voor de Ronde van Frankrijk maar hervat nu in de Ronde van Luxemburg.

“Ik ben blij terug te kunnen koersen. Ik heb het gemist. Ik verkende gisteren de streek al eens, een mooi gebied om in te fietsen. Mijn wonden zijn helemaal geheeld. Ik ben weer in orde, anders was ik ...