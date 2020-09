Binnenkort ook echt te koop: de sneaker van Maison Margiela en Reebok

De sneakers van Maison Margiela in samenwerking met Reebok waren al te zien tijdens de modeweek in Parijs, maar ze zullen nog deze maand effectief worden uitgebracht. Het gaat om een sportieve uitvoering van de iconische Tabi-laars.

De iconische hoefschoen van Maison Margiela werd voor het eerst geïntroduceerd in 1988 door toenmalig ontwerper Martin Margiela. Na het succes van de allereerste Tabi volgden er nog tal van variaties op zoals pumps, ballerina’s, muiltjes … Tijdens de modeweek in Parijs in februari was op de catwalk dan weer een sportvariant te zien in samenwerking met Reebok.

De typische gespleten teen van de Tabi werd toegepast op de Instapump Fury, een sneakermodel van Reebok uit 1994. Nu blijkt dat de collectie, die op 23 september wereldwijd zal worden gelanceerd via de website en in de winkels van Maison Margiela, uit acht ontwerpen bestaat. Aan de platte versie hangt een prijskaartje van zo’n 960 euro, de hoge versie zal omgerekend zo’n 1.250 euro kosten.