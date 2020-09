Man filmt “spookachtige verschijningen” op plek waar 50.000 soldaten stierven tijdens Amerikaanse burgeroorlog

Een Amerikaans gezin wilde leren over de geschiedenis van hun land met een reisje naar Gettysburg. Op die plek in de staat Pennsylvania werd tijdens de Amerikaanse burgeroorlog een drie dagen durende veldslag uitgevochten. Daarbij verloren minstens 50.000 soldaten het leven. Maar toen de familie aangekomen was bij het beroemde slagveld, viel hun mond open van verbazing door twee “spookachtige verschijningen”.

Greg Yuelling (46) uit New Jersey was samen met twee ooms en zijn dochters naar Gettysburg afgezakt om alles te weten te komen over de Amerikaanse burgeroorlog. In 1863 stonden de Noordelijke en Zuidelijke staten tegen over elkaar in het stadje. Tienduizenden soldaten sneuvelden tijdens de Slag, minstens 40.000 mannen raakten gewond. De veldslag zou een keerpunt worden in de Amerikaanse burgeroorlog.

In 2013 herdacht de VS de veldslag die 150 jaar eerder werd uitgevochten Foto: AFP

Op en nabij Gettysburg staan nu talloze monumenten om de grootste veldslag van die oorlog te herdenken. Maar toen Yuelling ’s nachts voorbij de historische site reed, werd zijn aandacht plots getrokken door mysterieus kabaal. “Ik hoorde iets links van mij, mijn oom iets rechts van hem”, aldus de winkelmanager. “Er was mist, maar de mist was vreemd. De nevel hing op één plek en verspreidde zich niet.”

“Vreemd, onheilspellend gevoel”

Plots zagen de inzittenden twee “spookachtige verschijningen” in het donker lopen. “Ze hadden menselijke afmetingen”, zegt Yuelling tegen de pers. “Een van hen rende recht naar het kanon. Het was beangstigend. Het was te gek voor woorden. Mijn oom was zo bang dat hij het open raampje weer dicht deed.”

De video van het incident werd talloze keren bekeken door de familie toen ze opnieuw veilig in hun hotel zaten. “We hebben de beelden bekeken op een groot scherm om alles goed te kunnen zien. Toen werden we nog banger”, geeft Yuelling toe. “Het was spannend, maar ik kreeg ook een vreemd,onheilspellend gevoel. Alsof iets me aanspoorde om terug te gaan naar het monument. Ik kon er niet van slapen, maar ik voelde me zo raar dat ik niet ben teruggekeerd.”

Nuchtere reactie

Het is niet de eerste keer dat iemand beweert dat hij een spook zag bij Gettysburg. “Ik heb al eerder van mensen gehoord dat hier spoken en geesten kunnen gespot worden”, klinkt het bij Yuelling. “Maar ik was altijd erg sceptisch. Ik trek de echtheid van beelden van spoken op televisie altijd in twijfel. Ik geloofde er gewoon niet in. Nu geloof ik alles.”

Niet iedereen deelt die mening. Toen Yuelling de beelden op YouTube zette, kwam er al snel een nuchtere reactie van een kijker. “Dat is niet meer dan de weerspiegeling van je koplampen in de kanonnen, vervormd door de autoruit.” Of zou er nog een andere verklaring zijn?