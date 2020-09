Pierpaolo Piccioli en Kim Jones uitgeroepen tot designers van het jaar

The Council of Fashion Designers of America of kortweg CFDA heeft zijn jaarlijkse modeprijzen uitgereikt. Pierpaolo Piccioli van Valentino en Kim Jones van Dior werden uitgeroepen tot International Designer of the Year. Ook Dries Van Noten was genomineerd, maar moest dus de duimen leggen.

Zoals de traditie het voorschrijft, reikt de CFDA tijdens de modeweek in New York ook de CFDA Awards uit. Het bekroont daarmee de beste Amerikaanse en internationale designers van het jaar. Ook Dries Van Noten was genomineerd in de categorie International Men’s Designer of the Year, maar hij moest het afleggen tegen Kim Jones van Dior. Pierpaolo Piccioli van Valentino schopte het dan weer tot International Women’s Designer of the Year.

Er werden ook vier prijzen uitgereikt aan Amerikaanse ontwerpers. Gabriela Hearst werd uitgeroepen tot American Womenswear Designer of the Year en Kerby Jean-Raymond van Pyer Moss tot American Menswear Designer of the Year. In de categorie accessoires haalde Telfar Clemens van het label Telfar het. De meest beloftevolle ontwerper werd dan weer Christopher John Rogers.

De uitreiking vond dit keer niet plaats op een glamoureuze gala-avond, maar gebeurde volledig digitaal met behulp van onder meer Instagram. Voorzitter Tom Ford mocht via die weg alle winnaars bekendmaken.