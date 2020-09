Hasselaar slaat ex, dropt uitwerpselen in brievenbus en dreigt met bijtend zuur

Hasselt -

Een 50-jarige Hasselaar met Russische roots moet vrezen voor drie jaar cel voor het belagen, bedreigen en slaan van zijn ex. Het minste wat je kan zeggen, is dat de verdachte hun relatiebreuk niet kon verkroppen. Meermaals gaf hij haar slagen, dropte uitwerpselen in haar brievenbus, dreigde haar te overgieten met een bijtend zuur… Tussendoor verwondde de man ook nog een agent.