Na massale protesten tegen politiegeweld: rapport wijst op grove wantoestanden Amerikaanse politie en justitie

De Amerikaanse politie en justitie maken zich geregeld schuldig aan onregelmatigheden tijdens onderzoeken en rechtszaken, stellen de auteurs van een rapport dat dinsdag is verschenen. Het gaat om een project van de universiteiten van Californië en Michigan. De politie in de Verenigde Staten ligt de afgelopen maanden al onder vuur in verband met racisme en het gebruik van buitensporig geweld.