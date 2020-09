85.000 Belgen geflitst in Frankrijk tijdens zomervakantie

Belgen blijven de meest geflitste buitenlanders in Frankrijk: de voorbije zomer werden 85.000 landgenoten geflitst bij onze zuiderburen, zo blijkt uit cijfers van mobiliteitsorganisatie VAB. Dat is weliswaar 17 procent minder dan een jaar eerder -vanwege Covid-19- maar aangezien heel veel Belgen beslisten dicht bij huis op vakantie te gaan, is de daling niet substantieel, zo klinkt het.