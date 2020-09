COLUMN: Hoge gasten

Bilzen - Michel Claesen schrijft een column over het dagelijks leven in Bilzen.

Wie tussen 31 augustus en 6 september langs Alden Biesen passeerde, zal het zeker niet ontgaan zijn. Een grote kraan stond in het middelpunt van de Franse Tuin en bij momenten hingen er 32 gasten en wat personeel aan te bengelen. Niet alleen om van het uitzicht te genieten, maar ook - en vooral - om te genieten van een diner gemaakt door een chef-kok uit een sterrenrestaurant. Dat het om bekende koks ging, moest natuurlijk ook de hoge prijs verantwoorden, want de kwaliteit was niet zo belangrijk. Er zou immers geen enkele gast zijn stoel verlaten als het vlees niet de juiste kookwijze had of de groenten lauw waren. Maar aangezien de 21 sessies, gespreid over zeven dagen, snel uitverkocht waren, bleek er toch een doelpubliek voor te vinden te zijn. Op de online aankondiging stond dan ook naast ‘100 procent coronaproof’ in een even groot lettertype ‘100 procent aftrekbaar’ vermeld. Ik heb een flauw vermoeden dat het dan ook vooral zakenmensen waren die betaald hebben voor versie 2.0 van ‘Dinner in the sky’.

Aangezien ik met het bedrag dat op mijn maaltijdchequekaart staat alleen kon gaan voor de afsluitende koffie (zonder extra’s), opteerde ik ervoor om er af en toe eens langs te wandelen. En ik moet toegeven: het heeft wel wat. Een beetje jaloersheid kwam ongewild naar boven als ik het zwevende restaurant langzaam naar boven zag bewegen. Eenmaal op hoogte draaide het hele gestel ook nog eens 360 graden zodat het een geweldig panorama moet opgeleverd hebben. En als de duisternis viel, kwam alles nog meer tot zijn recht door de sfeervolle verlichting. Of er gasten met hoogtevrees toch meegegaan zijn, vermoed ik niet. En of er onderaan slachtoffers gevallen zijn omdat iemand zijn steakmes liet vallen, werd niet meegedeeld.

Ik moet wel toegeven dat ik de muziekkeuze bij momenten niet geschikt vond. Plots weerklonk door de boxen “Leef, alsof het je laatste dag is”, terwijl je er niet mag bij stilstaan dat er ergens een schroefje het begeeft en het hele gevaarte met grote snelheid 50 meter lager belandt. Ik dacht nog dat de volgende smartlap Ik spring uit een vliegmachien zou worden, maar zo ver is de dj niet gegaan. Angels van Robin Williams of Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato zouden nochtans ook goede alternatieven geweest zijn.

Wat wel betaalbaar is in de buurt van de attractie, is Bar Lisium in de achtertuin van het nabijgelegen hotel. Een gezellige omgeving waarbij je je eerder waant in een zuiders vakantieoord. En als er van de hoge gasten achteraf toch nog iemand wat achter de kiezen wou slaan, waren het Biesefrietje en Takoda ook nog bereikbaar. Je merkt het, in Bilzen valt er altijd wat te beleven. Een voorbeeld voor de buurgemeentes.