[COLUMN] De 11 kermissen van Hasselt

Hasselt - Chretien Paesen schrijft een column over het dagelijkse leven in Hasselt.

Ik heb ze geteld en ze gingen of gaan allemaal door, pandemie of niet en dat is maar goed ook. Een mens moet, gemaskerd of niet, buiten komen. Kermissen mochten en mogen opnieuw plaatsvinden en zijn dus een ideale gelegenheid om ons tegoed te doen aan smoutebollen en friet en schetterende kermismuziek.

Kermissen brengen mensen samen, doen wijken opleven en halen de bewoners uit hun holen. Eerder dit jaar waren Jommertingen, Godske, Rinks, Rapertingen, Moos Herk, Kermt en Kiringe al aan de beurt. Met drommen schuifelden ze aan bij de kraampjes, blij dat er nog eens iets te beleven valt in de wijk of in het dorp. Volgend weekend is Stevoort aan de beurt en begin oktober volgt Spalbeek.

De grote brok, Hasselt Kermis, zal onze stad inpalmen van 19 tot 27 september. Het traditionele openingsvuurwerk is op voorhand in rook opgegaan wegens te onveilig. Het Kolonel Dusartplein en de Boudewijnlaan worden voor deze editie opgedeeld in vijf stukken waar telkens 35 attracties en kramen mogen staan. Het is de eerste keer dat Hasselt haar kermis ‘in stukskes’ krijgt. Let wel: je mag maar twee uur verblijven in zulke zone. En dan huphup, op naar het volgende blok. Als je vooraf online gereserveerd hebt tenminste want daar zonder kom je er niet in. Ik hoop dat ze in de rest van de provincie dat ook goed begrepen hebben. Wie ‘vergat’ te reserveren moet afwachten of er nog plaatsen vrij zijn in de zone. Ik solliciteer in ieder geval niet om kaartjesknipper te worden bij de ingang van een kermiszone.

Of we elkaar gaan herkennen met die maskers voor neus en mond weet ik niet maar als je komt knipper eens met de ogen en vooral: maak gezond plezier.