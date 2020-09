St@rtbaan organiseert zelf veldloop

Halveweg

Zonhoven - Wegens de corona wordt er dit jaar geen veldloop georganiseerd door de gemeente Zonhoven op de Basvelden. Bijgevolg staken juf Marianne en meester Hendrik de koppen samen om een veldloop op school te organiseren.

Na vele intensieve trainingen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding was het de hoogste tijd om per leerjaar te strijden voor de medailles. Dit jaar was wel een succesvol jaar want alle 36 medailles werden gewonnen door De St@rtbaners. De school was dan ook trots op haar veldloopkampioenen. Als kers op de taart trakteerden de LO-leerkrachten alle jongens en meisjes op een ijsje.