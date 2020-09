Topzomer voor het Gallo-Romeins Museum

Tongeren - In juli en augustus bezochten bijna 15.000 mensen het Gallo-Romeins Museum. Dat is een derde meer dan in de zomer van 2019. Vooral gezinnen met kinderen genoten van de extra programma’s. Ook waren er opvallend veel bezoekers uit Brussel en Luik. Die kwamen vooral voor de tijdelijke tentoonstelling ‘Dacia Felix’.

Elke vakantie organiseert het Gallo-Romeins Museum extra activiteiten voor gezinnen met (jonge) kinderen. Ze garanderen dat de permanente tentoonstelling Van neanderthaler tot Gallo-Romein keer op keer een bezoek waard blijft. Deze zomer was er de zoektocht ‘Speurtocht met Bob de Graver’. Meer dan 2.200 kinderen namen enthousiast deel.

Juli was de laatste maand waarin de expositie Dacia Felix kon bezocht worden. Deze tentoonstelling bracht een verhaal van contact en uitwisseling tussen diverse culturen uit het verre verleden van Roemenië. Dacia Felix moest door de coronacrisis in maart vroegtijdig de deuren sluiten, maar het Tongerse museum slaagde er in alle bruikleenovereenkomsten met de Roemeense musea te verlengen. De goud- en zilverschatten van Daciërs en Geten overtuigden in juli meer dan 4.400 mensen om alsnog naar het museum te komen. Zelden reageerden de bezoekers zo uitgesproken positief op een expositie. Zowel de unieke objecten, de poëtische films, de kindvriendelijke applicaties als de invalshoek en de eigentijdse vormgeving vielen in de smaak.

In de vakantiemaanden was het Gallo-Romeins Museum gratis geopend voor Tongenaren. Dat initiatief zorgde voor 951 Tongerse bezoekers of vijf keer zoveel als in de zomer van 2019. "Het Gallo-Romeins Museum is voor onze stad van enorme cultuur-toeristische waarde", zegt waarnemend burgemeester en schepen van cultuur An Christiaens. "We blijven dan ook investeren in deze instelling, ook in moeilijke tijden. In februari opent de tentoonstelling Oog in oog met de Romeinen, in samenwerking met het prestigieuze British Museum uit Londen."