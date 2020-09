COLUMN Kinesist met een missie!

Beringen - Shanna Wouters schrijft een column over het dagelijkse leven in Beringen.

Stel je maar eens voor dat je in de schoenen van mijn kinesist staat. Elke week is hij minstens 2 à 3 keer bezig om mijn spieren te behandelen en proberen te voorkomen dat ik iets uit de kom trek of nieuwe ontstekingen krijg. Elke keer dat ik me overbelast of toch ontstekingen heb, mag hij de brokken proberen te lijmen en helpen om de pijn te verlichten. Zijn enige middel: twee handen. Je zou voor minder een uitlaatklep nodig hebben. Dat geldt ook voor mijn kinesist Bart Switten. Zelden noem ik een van mijn team liefdevolle verzorgers en medici met naam, uit respect voor hun privacy, maar deze keer maak ik een uitzondering. Vorig jaar vond hij die uitlaatklep door deel te nemen aan de dodentocht. Zomaar uit het niets, met slechts een paar keer wat kilometers oefenen, om zijn wandelschoenen een beetje in te stappen. Hij voltooide die 100 km met glans, samen met een kameraad, die in een ver verleden al enige ervaring had opgedaan. Het was de perfecte uitlaatklep geweest om mij weer een poosje op de tafel te tolereren. Tot hij plots begon te opperen dat hij de marathon van Eindhoven ging lopen met een groepje. Bijna allemaal ongetraind, sommigen liepen wel eens 'rond de blok', maar een marathon, dat was iets heel anders. Als voorbereiding konden ze nog wel enkele kleinere dingen meelopen, maar hun ultieme doel was Eindhoven. Loopschoenen werden gekocht en er werd zelfs al een bus geregeld, zo konden ze vol goede moed beginnen met de trainingen. Want dit zouden ze niet zomaar doen, de finish bereiken was voor iedereen het belangrijkste. Niet voor de medaille, wel voor de kilometers. Bart zou zichzelf niet zijn als er geen extra uitdaging aan vasthing. Dit werd dan ook geen gewone loopwedstrijd voor hen maar wel een heuse sponsorloop. Als goed doel kozen ze voor Benefits-4-kids. Een Paalse organisatie die nauw contact heeft met scholen en andere instellingen om zo de kinderen eruit te pikken die uit een gezin komen waar het financieel minder makkelijk is. Een team van vrijwilligers organiseert leuke dagen, kerstfeestjes, uitstapjes of ze helpen met het betalen van de schoolrekening, alles voor het kind. Maar ook voor Bart en zijn team kwam Corona. Alle loopwedstrijden werden afgelast, ook Eindhoven Marathon. Ik lag weken niet op zijn tafel, maar hij liep verder, zijn team ook, elk voor zich. Stilaan konden ze weer in kleine groepjes trainen en werd een nieuw traject gezocht. Het wordt niet in Eindhoven, wel de Beringse omstreken, niet gesponsord door vele groten, maar misschien wel door u, een van de vele kleintjes? Of aangemoedigd aan de kant van de weg, zoals ik ga doen met mijn groot lawaai, als ze dat horen dan lopen ze zeker nog een beetje sneller! In ieder geval, de mannen weten van geen ophouden, want ze hebben een missie: geld inzamelen voor het goede doel door kilometers te lopen. Dan mag ik toch best trots zijn op mijn kinesist Bart, waar toch ook een beetje een hoek af is, maar hij is vooral iemand met een heel groot hart. Wil je Bart en zijn team steunen? Alle info via: https://www.backup2.be