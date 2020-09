15 jaar PXL-Congress

Hasselt-Centrum

Hasselt - PXL-Congress is hét centrum voor levenslang leren en events en is de ideale locatie voor congressen, beurzen, teamvergaderingen, feesten, productpresentaties, trainingen, seminaries en elk ander denkbaar evenement. “Het is ook de gedroomde plek voor ontmoetingen en kruisbestuiving tussen PXL-studenten en -docenten enerzijds, en professionals uit het bedrijfsleven, social profit en overheid anderzijds”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

"Covid-19 gooide dit jaar de hele event- en congressector overhoop. Er moest dus op zoek gegaan worden naar inventieve oplossingen, en die zijn er nu", zegt diensthoofd Chantal Torbeyns. "Voor PXL-Congress was het snel duidelijk dat video en digitalisering aan het boomen was. Daarom investeerden we in hardware en software om snel op dit nieuwe normaal te kunnen inspelen, dit in samenwerking met de Limburgse firma Videocenter uit Zonhoven."

PXL-Congress heeft verschillende vergaderzalen ter beschikking die uitgerust zijn met camera’s en de mogelijkheid bieden om dit uit te breiden met een livestreampakket. "Op die manier helpen we bedrijven hun meetings/workshops alsnog te laten plaatsvinden en slagen we erin het volledige doelpubliek te bereiken op een veilige manier", klinkt het. "Gezien er maar een beperkt aantal mensen mag samenkomen en er vaak een groter doelpubliek is, bieden we vanaf nu twee oplossingen aan: u kan uw event hybride opzetten of livestreamen voor een groter bereik."

"Voor de hybride evenementen installeerden we in de grote zaal een camera en softwarepakket dat dit alles mogelijk maakt. We kunnen zo de betrokkenheid van de mensen die vanop afstand meekijken vergroten door het implementeren van allerhande tools zoals een chatfunctie", gaat Torbeyns verder. "We hebben ook de mogelijkheid om uw event vanuit zaal Pacioli te streamen naar eender welke andere zaal binnen Hogeschool PXL om zo het maximum aantal toegelaten personen toch fysiek samen te brengen."

"Ook kleinschaligere events of vergaderingen kunnen we coronaproof en hybride voor u uitwerken. Op die manier helpen we bedrijven hun langverwachte evenementen alsnog te laten plaatsvinden en slagen we erin het volledige doelpubliek te bereiken op een veilige manier. Indien u fysiek en coronaproof wil vergaderen met een grotere groep mensen, dan beschikken we over een geavanceerd conferentiesysteem. Er worden verschillende functies aangeboden om vlot vergaderen mogelijk te maken", besluit Chantal Torbeyns.