Neos Maaseik start nieuwe werkjaar

Maaseik - In deze coronatijden is het soms moeilijk om je leden te herenigen in een leuke activiteit. Daarom heeft Neos Maaseik gekozen om als opstart van het nieuwe werkjaar de leden samen te brengen in een gezellige, ontspannende sfeer.

Met een boottocht op de Paep van Meinecom kozen we voor een lokale toeristische attractie en ook een ontspannende toer langs de plassen, ontstaan door ontgrinding, en over onze soms zo grillige maar op dit moment zo rustige Maas. Kessenich, Thorn en Maasbracht waren de herkenbare locaties op onze boottocht.

Maar het samenzijn was de voornaamste reden voor deze keuze. Er werd dan ook leuk gekeuveld tijdens het drankje vooraf en de broodlunch tijdens de tocht in een coronaveilige omgeving.

Onze volgende activiteit is een muzikaal optreden van pianist-verteller Marc Erkens. In het vorige werkjaar hadden we Marc al een keertje in ons midden en de unanieme conclusie was toen: geweldig, deze activiteit is voor herhaling vatbaar. We hebben er dan ook geen gras over laten groeien en een nieuwe datum vastgelegd. Deze activiteit staat ook open voor niet leden. We hebben daarom de grote zaal gereserveerd en kunnen ook nu weer corona proof werken. Voor 1 oktober aanstaande inschrijven is noodzakelijk.

www.neosvzw.be/maaseik

Donderdag 15 oktober om 15 uurh in Cultuurcentrum Achter Olmen Maaseik.

Marc Erkens met “Waar muziek over gaat.”